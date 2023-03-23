Синєгубов: жителям деокупованої Харківщини можуть списати борги за комуналку

Алгоритм дій мешканців деокупованих територій щодо оплати послуг ЖКГ буде ухвалений Кабміном на загальнонаціональному рівні, заявив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.

За його словами, напередодні це питання порушувалося на нараді за участю президента Володимира Зеленського на Харківщині.

“Уже дані відповідні доручення. Щоб це питання було опрацьовано і вирішено на загальнонаціональному рівні. Тому чекаємо рішення, напевно, Кабміну щодо можливого списання або заборони нарахування за той період часу, коли людина не проживала у своєму помешканні. Це легко встановити, оскільки треба реєструвати своє місце проживання, коли людина має статус ВПО”, – зазначив голова ХОВА.

На запитання, чи платити зараз жителям, чи ні, Синєгубов відповів, що потрібно дочекатися рішення на загальнонаціональному рівні.

“Рішення буде, де буде чітко прописаний алгоритм дій. Тоді людям чітко буде зрозуміло, як діяти”, – додав він.