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В Харьковской области обнаружили новый штамм COVID-19

Общество 13:01   23.03.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области обнаружили новый штамм COVID-19 Фото: ThomasxImo/photothek.netx

У жителя Харькова подтвердили заболевание COVID-19, вызванное новым штаммом Оmicron коронавируса SARS-CoV-2, линия XBB.1.5 (Кракен).

Об этом сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины». По данным лабцентра, в Харьковской области в течение двух недель отмечается рост заболеваемости COVID-19. За последние 3 дня зарегистрировано 285 случаев.

«На рост интенсивности эпидпроцесса повлияло начало циркуляции на территории области новой линии штамма Оmicron – XBB.1.5, вызвавшего значительные подъемы заболеваемости в мире», — сообщили специалисты.

В лабцентре также предупредили, что к новому штамму у населения отсутствует коллективный иммунитет. Поэтому ожидают быстрое распространение вируса среди жителей города и области.

«Рост положительных результатов при исследованиях на SARS-CoV-2 методом ПЦР также свидетельствует о начале новой «волны» подъема заболеваемости», — добавили в лабцентре.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 13:01;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У жителя Харькова подтвердили заболевание COVID-19, вызванное новым штаммом Оmicron коронавируса SARS-CoV-2, линия XBB.1.5 (Кракен).".