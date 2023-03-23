В Харьковской области обнаружили новый штамм COVID-19

У жителя Харькова подтвердили заболевание COVID-19, вызванное новым штаммом Оmicron коронавируса SARS-CoV-2, линия XBB.1.5 (Кракен).

Об этом сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины». По данным лабцентра, в Харьковской области в течение двух недель отмечается рост заболеваемости COVID-19. За последние 3 дня зарегистрировано 285 случаев.

«На рост интенсивности эпидпроцесса повлияло начало циркуляции на территории области новой линии штамма Оmicron – XBB.1.5, вызвавшего значительные подъемы заболеваемости в мире», — сообщили специалисты.

В лабцентре также предупредили, что к новому штамму у населения отсутствует коллективный иммунитет. Поэтому ожидают быстрое распространение вируса среди жителей города и области.

«Рост положительных результатов при исследованиях на SARS-CoV-2 методом ПЦР также свидетельствует о начале новой «волны» подъема заболеваемости», — добавили в лабцентре.

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