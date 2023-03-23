В Харківській області виявили новий штам COVID-19
У мешканця Харкова підтвердили захворювання на COVID-19, яке викликано штамом Оmicron коронавірусу SARS-CoV-2, лінія XBB.1.5 (Кракен).
Про це повідомили у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України». За даними лабцентру, на Харківщині протягом двох тижнів відмічають зростання захворюваності на COVID-19. За останні 3 дні зареєстровано 285 випадків.
«На зростання інтенсивності епідпроцесу вплинув початок циркуляції на території області нової лінії штаму Оmicron – XBB.1.5, який викликав значні підйоми захворюваності у світі», – повідомили фахівці.
У лабцентрі також попередили, що до нового штаму у населення відсутній колективний імунітет. Тож очікують на швидке поширення вірусу серед мешканців міста та області.
«Зростання питомої ваги позитивних результатів при дослідженнях на SARS-CoV-2 методом ПЛР також свідчить про початок нової «хвилі» підйому захворюваності», – додали у лабцентрі.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 13:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мешканця Харкова підтвердили захворювання на COVID-19, яке викликано штамом Оmicron коронавірусу SARS-CoV-2, лінія XBB.1.5 (Кракен).".