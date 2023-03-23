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В Харківській області виявили новий штам COVID-19

Суспільство 13:01   23.03.2023
Вікторія Яковенко
В Харківській області виявили новий штам COVID-19 Фото: ThomasxImo/photothek.netx

У мешканця Харкова підтвердили захворювання на COVID-19, яке викликано штамом Оmicron коронавірусу SARS-CoV-2, лінія XBB.1.5 (Кракен).

Про це повідомили у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України». За даними лабцентру, на Харківщині протягом двох тижнів відмічають зростання захворюваності на  COVID-19. За останні 3 дні зареєстровано 285  випадків.

«На зростання інтенсивності епідпроцесу вплинув початок циркуляції на території області нової лінії  штаму Оmicron – XBB.1.5, який викликав значні підйоми захворюваності у світі», – повідомили фахівці.

У лабцентрі також попередили, що до нового штаму у населення відсутній колективний імунітет. Тож очікують на швидке поширення вірусу серед мешканців міста та області.

«Зростання питомої ваги позитивних результатів при дослідженнях на SARS-CoV-2 методом ПЛР також свідчить про початок нової «хвилі» підйому захворюваності», – додали у лабцентрі.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 13:01;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мешканця Харкова підтвердили захворювання на COVID-19, яке викликано штамом Оmicron коронавірусу SARS-CoV-2, лінія XBB.1.5 (Кракен).".