На Харьковщине за сутки двое человек подорвались на минах — ГСЧС

В ГСЧС сообщили об одном погибшем и одном раненом на Харьковщине.

«За сутки произошло 2 подрыва гражданских лиц на взрывоопасных предметах. На территории Волчанской громады возле с. Шестаково на дамбе водоема мужчина наехал автомобилем на мину. В результате взрыва он погиб сразу. В с. Щуровка Балаклейской громады взорвался неизвестный взрывоопасный предмет. В результате взрыва 55-летнему мужчине оторвало стопу. В настоящее время он находится в больнице», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Ранее о трагедии в Шестаково сообщала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. По факту уже начали расследование по статье «нарушение законов и обычаев войны».