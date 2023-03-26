Live
  • Воскресенье 26.03.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.77
    • 🟢

На Харьковщине за сутки двое человек подорвались на минах — ГСЧС

Происшествия 09:08   26.03.2023
Оксана Горун
На Харьковщине за сутки двое человек подорвались на минах — ГСЧС Фото: Харьковская областная прокуратура

В ГСЧС сообщили об одном погибшем и одном раненом на Харьковщине.

«За сутки произошло 2 подрыва гражданских лиц на взрывоопасных предметах. На территории Волчанской громады возле с. Шестаково на дамбе водоема мужчина наехал автомобилем на мину. В результате взрыва он погиб сразу. В с. Щуровка Балаклейской громады взорвался неизвестный взрывоопасный предмет. В результате взрыва 55-летнему мужчине оторвало стопу. В настоящее время он находится в больнице», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

  • Читайте также: В Харькове людей снимали из горящего дома с помощью автолестницы (фото)

    • Ранее о трагедии в Шестаково сообщала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. По факту уже начали расследование по статье «нарушение законов и обычаев войны».

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    09:25
    На Харьковщине мужчина погиб из-за курения
    09:19
    В Харькове людей снимали из горящего дома с помощью автолестницы (фото)
    09:08
    На Харьковщине за сутки двое человек подорвались на минах — ГСЧС
    13:59
    На Харьковщине пострадала пенсионерка, которая сжигала траву
    08:21
    В результате обстрелов РФ на Харьковщине горел дом, гараж и автомобиль

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине за сутки двое человек подорвались на минах — ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 26 марта 2023 в 09:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили об одном погибшем и одном раненом на Харьковщине".