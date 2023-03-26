На Харьковщине за сутки двое человек подорвались на минах — ГСЧС
Фото: Харьковская областная прокуратура
В ГСЧС сообщили об одном погибшем и одном раненом на Харьковщине.
«За сутки произошло 2 подрыва гражданских лиц на взрывоопасных предметах. На территории Волчанской громады возле с. Шестаково на дамбе водоема мужчина наехал автомобилем на мину. В результате взрыва он погиб сразу. В с. Щуровка Балаклейской громады взорвался неизвестный взрывоопасный предмет. В результате взрыва 55-летнему мужчине оторвало стопу. В настоящее время он находится в больнице», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Ранее о трагедии в Шестаково сообщала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. По факту уже начали расследование по статье «нарушение законов и обычаев войны».
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2023 в 09:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили об одном погибшем и одном раненом на Харьковщине".