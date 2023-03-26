На Харківщині за добу двоє людей підірвалися на мінах – ДСНС
У ДСНС повідомили про одного загиблого та одного пораненого на Харківщині.
“За добу сталося два підриви цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах. На території Вовчанської громади біля с. Шестакове на дамбі водойми чоловік наїхав автомобілем на міну. Від вибуху він загинув одразу. У с. Щурівка Балаклійської громади вибухнув невідомий вибухонебезпечний предмет. В результаті вибуху 55-річному чоловікові відірвало стопу. Наразі він перебуває в лікарні“, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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Раніше про трагедію у Шестаковому повідомляла пресслужба Харківської обласної прокуратури. За фактом вже розпочали розслідування за статтею “порушення законів та звичаїв війни”.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2023 в 09:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили про одного загиблого та одного пораненого на Харківщині".