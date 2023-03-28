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Кто на Харьковщине продолжает получать гуманитарку. Информация ХОВА

Общество 21:12   28.03.2023
Елена Нагорная
Кто на Харьковщине продолжает получать гуманитарку. Информация ХОВА Фото: ХОВА

С 20 по 24 марта Областной гуманитарный штаб отправил более 11 тысяч продуктовых наборов, а также 22 тонны продуктов, одежды и средств гигиены жителям громад, которые были деоккупированы, значительно пострадали в результате агрессии РФ или приняли большое количество ВПЛ.

Как сообщают в пресс-службе ХОВА, почти 11,5 тысяч продуктовых наборов доставлено в Циркуновскую, Мерефянскую, Красноградскую, Высочанскую, Малиновскую, Балаклейскую, Лозовскую, Чкаловскую, Богодуховскую громады, а также БФ «Дія» и ОО «Єдина країна – це Україна».

Кроме этого, жителям Песочинской громады, Харьковскому областному социальному центру матери и ребенка, Балаклейской городской военной администрации и БФ «Ми тут поряд» передали более 12 тонн продуктов, одежды и детских подгузников.

Защитникам области отправили почти 10 тонн продуктов, средств гигиены и тактических средств.

Гуманитарную помощь в виде 125 спальных мешков от ООН также передали для укрытий в учреждениях культуры Харькова, библиотеках, научно-методических центрах и Областном центре матери и ребенка.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 21:12;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 20 по 24 марта Областной гуманитарный штаб отправил более 11 тысяч продуктовых наборов, а также 22 тонны продуктов, одежды и средств гигиены жителям громад, которые были деоккупированы, значительно пострадали в результате агрессии РФ или приняли большое количество ВПЛ.".