Хто на Харківщині продовжує отримувати гуманітарку. Інформація ХОВА
З 20 по 24 березня Обласний гуманітарний штаб відправив понад 11 тисяч продуктових наборів, а також 22 тонни продуктів, одягу та засобів гігієни мешканцям громад, які були деокуповані, значно постраждали внаслідок агресії РФ або прийняли велику кількість ВПО.
Як повідомляють у пресслужбі ХОВА, майже 11,5 тисяч продуктових наборів доправлено до Циркунівської, Мереф’янської, Красноградської, Височанської, Малинівської, Балаклійської, Лозівської, Чкаловської, Богодухівської громад, а також БФ «Дія» та ГО «Єдина країна – це Україна».
Крім цього, жителям Пісочинської громади, Харківському обласному соціальному центру матері і дитини, Балаклійській міській військовій адміністрації та БФ «Ми тут поряд» передали понад 12 тонн продуктів, одягу та дитячих підгузків.
Захисникам області відправили майже 10 тонн продуктів, засобів гігієни та тактичних засобів.
Гуманітарну допомогу у вигляді 125 спальних мішків від ООН також передали для укриттів у закладах культури Харкова, бібліотеках, науково-методичних центрах та Обласному центру матері і дитини.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 21:12;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 20 по 24 березня Обласний гуманітарний штаб відправив понад 11 тисяч продуктових наборів, а також 22 тонни продуктів, одягу та засобів гігієни мешканцям громад, які були деокуповані, значно постраждали внаслідок агресії РФ або прийняли велику кількість ВПО.".