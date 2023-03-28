Вела агитацию и собирала документы: на Харьковщине выявили коллаборантку

38-летняя Жительница села Староверовка в Купянском районе во время оккупации стала «хозработником», но, по сути, вела агитацию в пользу врага.

«Коллабоантка добровольно заняла должность «и. о. хозяйственного работника Шевченковского территориального управления Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области». Ее главной задачей было проводить агитационную работу среди местных жителей. Она собирала от людей необходимые документы для получения российской гуманитарной помощи, чтобы местные жители видели, как РФ «беспокоится» о них», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

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Фанатке русского мира уже сообщили о подозрении в коллаборационизме. Идет дознание.