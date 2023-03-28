Вела агітацію та збирала документи: на Харківщині виявили колаборантку
38-річна мешканка села Старовірівка в Куп’янському районі під час окупації стала “госппрацівником”, але, по суті, вела агітацію на користь ворога.
“Колабоантка добровільно обійняла посаду “и. о. хозяйственного работника Шевченковского территориального управления Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области”. Її головним завданням було проводити агітаційну роботу серед місцевих мешканців. Вона збирала від людей необхідні документи для отримання російської гуманітарної допомоги, щоб місцеві мешканці бачили, як РФ “турбується” про них , – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
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Фанатці російського світу вже повідомили про підозру в колабораціонізмі. Йде дізнання.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 11:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "38-річна мешканка села Старовірівка в Куп’янському районі під час окупації стала “госппрацівником”, але, по суті, вела агітацію на користь ворога".