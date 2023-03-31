Ракетный удар по Харькову: прокуратура показала видео с места «прилета»
Прокуратура Харьковской области опубликовала видео последствий ударов вражеских ракет С-300, выпущенных российской армией по Харькову вечером 30 марта.
Около 22 часов враг обстрелял в частности Новобаварский район города, отметил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.
«Фиксируются факты военных преступлений. После выяснения всех достоверных данных о раненых или погибших будет решаться вопрос о квалификации этого преступления», — сказал Чубенко.
Напомним, после 22-х часов 30 марта армия РФ начала наносить удары по Харькову. Как сообщил утром глава ХОВА Олег Синегубов, враг обстрелял Новобаварский район и всего выпустил девять ракет, предварительно С-300. Часть из них попала в землю и взорвалась в воздухе. Поврежден объект гражданской инфраструктуры и частные жилые дома. Легкие ранения получили три человека, в госпитализации они не нуждались.
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 09:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура Харьковской области опубликовала видео последствий ударов вражеских ракет С-300, выпущенных российской армией по Харькову вечером 30 марта.".