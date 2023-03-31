Ракетний удар по Харкову: прокуратура показала відео з місця “прильоту”

Прокуратура Харківської області опублікувала відео наслідків ударів ворожих ракет С-300, випущених російською армією по Харкову ввечері 30 березня.

О 22:10 ворог обстріляв зокрема Новобаварський район міста, зазначив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

“Фіксуються факти воєнних злочинів. Після з’ясування всіх достовірних даних щодо поранених або ж загиблих буде вирішуватись питання щодо кваліфікації цього злочину”, – сказав Чубенко.

Нагадаємо, після 22-ї години 30 березня армія РФ почала завдавати ударів по Харкову. Як повідомив вранці голова ХОВА Олег Синєгубов, ворог обстріляв Новобаварський район і загалом випустив дев’ять ракет, попередньо С-300. Частина з них влучила в землю та вибухнула у повітрі. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Легкі поранення отримали троє людей, ушпиталення вони не потребували.