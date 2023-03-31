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Ракетний удар по Харкову: прокуратура показала відео з місця “прильоту”

Події 09:26   31.03.2023
Олена Нагорна
Ракетний удар по Харкову: прокуратура показала відео з місця “прильоту”

Прокуратура Харківської області опублікувала відео наслідків ударів ворожих ракет С-300, випущених російською армією по Харкову ввечері 30 березня.

О 22:10 ворог обстріляв зокрема Новобаварський район міста, зазначив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

“Фіксуються факти воєнних злочинів. Після з’ясування всіх достовірних даних щодо поранених або ж загиблих буде вирішуватись питання щодо кваліфікації цього злочину”, – сказав Чубенко.

Нагадаємо, після 22-ї години 30 березня армія РФ  почала завдавати ударів по Харкову. Як повідомив вранці голова ХОВА Олег Синєгубов, ворог обстріляв Новобаварський район і загалом випустив дев’ять ракет, попередньо С-300. Частина з них влучила в землю та вибухнула у повітрі. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Легкі поранення отримали троє людей, ушпиталення вони не потребували.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 09:26;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура Харківської області опублікувала відео наслідків ударів ворожих ракет С-300, випущених російською армією по Харкову ввечері 30 березня.".