Ракетний удар по Харкову: прокуратура показала відео з місця “прильоту”
Прокуратура Харківської області опублікувала відео наслідків ударів ворожих ракет С-300, випущених російською армією по Харкову ввечері 30 березня.
О 22:10 ворог обстріляв зокрема Новобаварський район міста, зазначив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.
“Фіксуються факти воєнних злочинів. Після з’ясування всіх достовірних даних щодо поранених або ж загиблих буде вирішуватись питання щодо кваліфікації цього злочину”, – сказав Чубенко.
Нагадаємо, після 22-ї години 30 березня армія РФ почала завдавати ударів по Харкову. Як повідомив вранці голова ХОВА Олег Синєгубов, ворог обстріляв Новобаварський район і загалом випустив дев’ять ракет, попередньо С-300. Частина з них влучила в землю та вибухнула у повітрі. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Легкі поранення отримали троє людей, ушпиталення вони не потребували.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 09:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура Харківської області опублікувала відео наслідків ударів ворожих ракет С-300, випущених російською армією по Харкову ввечері 30 березня.".