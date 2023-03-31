Ракетами били по Новобаварському району Харкова, троє постраждалих – Синєгубов

Внаслідок ворожого ракетного удару по Харкову ввечері 30 березня легкі поранення отримали троє людей. Ушпиталення вони не потребували, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, армія РФ завдала ракетного удару по Новобаварському району. Загалом по Харкову було випущено дев’ять ракет, попередньо С-300.

“У Харкові пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі”, – розповів Синєгубов.

Нагадаємо, що після 22-ї години 30 березня армія РФ почала завдавати ударів по Харкову. Синєгубов повідомив, що обстрілювали, попередньо, із систем С-300, загалом зафіксовано шість “прильотів”. Було пошкоджено приватний будинок та два цивільні автомобілі.