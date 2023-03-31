Live
  • П’ятниця 31.03.2023
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.78
    • 🟢

Ракетами били по Новобаварському району Харкова, троє постраждалих – Синєгубов

Події 08:51   31.03.2023
Елена Нагорная
Ракетами били по Новобаварському району Харкова, троє постраждалих – Синєгубов

Внаслідок ворожого ракетного удару по Харкову ввечері 30 березня легкі поранення отримали троє людей. Ушпиталення вони не потребували, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, армія РФ завдала ракетного удару по Новобаварському району. Загалом по Харкову було випущено дев’ять ракет, попередньо С-300.

“У Харкові пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі”, – розповів Синєгубов.

Нагадаємо, що після 22-ї години 30 березня армія РФ почала завдавати ударів по Харкову. Синєгубов повідомив, що обстрілювали, попередньо, із систем С-300, загалом зафіксовано шість “прильотів”. Було пошкоджено приватний будинок та два цивільні автомобілі.

Читайте також:  Ворог запустив по Харкову дев’ять ракет С-300 – ранкове зведення Генштабу

Автор: Елена Нагорная

Новини за темою:

08:30
Ворог запустив по Харкову дев’ять ракет С-300 – ранкове зведення Генштабу
23:15
Унаслідок ракетного удару по Харкову пошкоджені будинок і два авто – Синєгубов
22:56
У “швидкої” немає інформації про постраждалих після вибухів у Харкові – Попова
22:37
По Харкову били С-300, шість “прильотів” – інформація Терехова і Синєгубова
22:18
У Харкові лунають вибухи: Терехов і Синєгубов підтверджують ворожі удари

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ракетами били по Новобаварському району Харкова, троє постраждалих – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 08:51;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого ракетного удару по Харкову ввечері 30 березня легкі поранення отримали троє людей. Ушпиталення вони не потребували, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".