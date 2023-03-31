Ракетами били по Новобаварскому району Харькова, трое пострадавших — Синегубов

В результате вражеского ракетного удара по Харькову вечером 30 марта легкие ранения получили три человека. В госпитализации они не нуждались, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, армия РФ нанесла ракетный удар по Новобаварскому району. Всего по Харькову было выпущено девять ракет, предварительно С-300.

«В Харькове поврежден объект гражданской инфраструктуры и частные жилые дома. Часть ракет попала в землю и взорвалась в воздухе», — рассказал Синегубов.

Напомним, после 22-х часов 30 марта армия РФ начала наносить удары по Харькову. Синегубов сообщил, что обстреливали, предварительно, из систем С-300, всего зафиксировано шесть «прилетов». Были повреждены частный дом и два гражданских автомобиля.