Вследствие ракетного удара по Харькову повреждены дом и два авто — Синегубов
В результате вражеского ракетного удара по Харькову вечером 30 марта в одном из районов города, предварительно, повреждены частный дом и два гражданских автомобиля.
Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«На данный момент без пострадавших. Данные уточняются», — добавил он.
Напомним, воздушная тревога в регионе была объявлена в 22:09, после чего армия РФ начала наносить удары по Харькову. Синегубов сообщил, что обстреливали, предварительно, из систем С-300, всего зафиксировано шесть «прилетов».
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 23:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского ракетного удара по Харькову вечером 30 марта в одном из районов города, предварительно, повреждены частный дом и два гражданских автомобиля.".