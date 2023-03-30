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Вследствие ракетного удара по Харькову повреждены дом и два авто — Синегубов

Происшествия 23:15   30.03.2023
Елена Нагорная
Вследствие ракетного удара по Харькову повреждены дом и два авто — Синегубов

В результате вражеского ракетного удара по Харькову вечером 30 марта в одном из районов города, предварительно, повреждены частный дом и два гражданских автомобиля.

Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«На данный момент без пострадавших. Данные уточняются», — добавил он.

Напомним, воздушная тревога в регионе была объявлена в 22:09, после чего армия РФ начала наносить удары по Харькову. Синегубов сообщил, что обстреливали, предварительно, из систем С-300, всего зафиксировано шесть «прилетов».

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 23:15;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского ракетного удара по Харькову вечером 30 марта в одном из районов города, предварительно, повреждены частный дом и два гражданских автомобиля.".