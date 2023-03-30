Вследствие ракетного удара по Харькову повреждены дом и два авто — Синегубов

В результате вражеского ракетного удара по Харькову вечером 30 марта в одном из районов города, предварительно, повреждены частный дом и два гражданских автомобиля.

Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«На данный момент без пострадавших. Данные уточняются», — добавил он.

Напомним, воздушная тревога в регионе была объявлена в 22:09, после чего армия РФ начала наносить удары по Харькову. Синегубов сообщил, что обстреливали, предварительно, из систем С-300, всего зафиксировано шесть «прилетов».