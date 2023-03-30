У «скорой» нет информации о пострадавших после взрывов в Харькове — Попова

По состоянию на 22:35 у медиков нет информации о пострадавших в результате ракетного удара по Харькову.

Об этом сообщает советник председателя Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова.

«Экстренка мониторит ситуацию. На 22:35 вызовы не поступали. Ждем информацию от ГСЧС с мест «прилетов». Надеюсь жертв не будет», — написала она.

Вражеских ракет в воздухе над Харьковщиной больше нет, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник и добавил, что несмотря на это угроза остается.

«Никогда не игнорируйте сигналы воздушной опасности!» — призвал он.

Напомним, воздушная тревога в регионе была объявлена в 22:09, после чего армия РФ начала наносить удары по Харькову. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что обстреливали, предварительно, из систем С-300, всего зафиксировано шесть «прилетов».