У «скорой» нет информации о пострадавших после взрывов в Харькове — Попова
По состоянию на 22:35 у медиков нет информации о пострадавших в результате ракетного удара по Харькову.
Об этом сообщает советник председателя Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова.
«Экстренка мониторит ситуацию. На 22:35 вызовы не поступали. Ждем информацию от ГСЧС с мест «прилетов». Надеюсь жертв не будет», — написала она.
Вражеских ракет в воздухе над Харьковщиной больше нет, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник и добавил, что несмотря на это угроза остается.
«Никогда не игнорируйте сигналы воздушной опасности!» — призвал он.
Напомним, воздушная тревога в регионе была объявлена в 22:09, после чего армия РФ начала наносить удары по Харькову. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что обстреливали, предварительно, из систем С-300, всего зафиксировано шесть «прилетов».
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 22:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 22:35 у медиков нет информации о пострадавших в результате ракетного удара по Харькову.".