У “швидкої” немає інформації про постраждалих після вибухів у Харкові – Попова

Станом на 22:35 медики не мають інформації щодо постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову.

Про це повідомляє радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталія Попова.

“Екстренка моніторить ситуацію. На 22:35 виклики не надходили. Чекаємо на інформацію від ДСНС з місць «прильотів». Сподіваюсь, жертв не буде”, — написала вона.

Ворожих ракет у повітрі над Харківщиною більше немає, повідомив начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник і додав, що попри це загроза залишається.

“Ніколи не ігноруйте сигнали повітряної небезпеки!” – закликав він.

Нагадаємо, повітряну тривогу в регіоні було оголошено о 22:09, після чого армія РФ почала завдавати ударів по Харкову. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що обстрілювали, попередньо, із систем С-300, загалом зафіксовано шість “прильотів”.