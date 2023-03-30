У “швидкої” немає інформації про постраждалих після вибухів у Харкові – Попова
Станом на 22:35 медики не мають інформації щодо постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову.
Про це повідомляє радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталія Попова.
“Екстренка моніторить ситуацію. На 22:35 виклики не надходили. Чекаємо на інформацію від ДСНС з місць «прильотів». Сподіваюсь, жертв не буде”, — написала вона.
Ворожих ракет у повітрі над Харківщиною більше немає, повідомив начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник і додав, що попри це загроза залишається.
“Ніколи не ігноруйте сигнали повітряної небезпеки!” – закликав він.
Нагадаємо, повітряну тривогу в регіоні було оголошено о 22:09, після чого армія РФ почала завдавати ударів по Харкову. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що обстрілювали, попередньо, із систем С-300, загалом зафіксовано шість “прильотів”.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 22:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 22:35 медики не мають інформації щодо постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову.".