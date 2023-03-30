Унаслідок ракетного удару по Харкову пошкоджені будинок і два авто – Синєгубов
Унаслідок ворожого ракетного удару по Харкову ввечері 30 березня в одному з районів міста, попередньо, пошкоджені приватний будинок та два цивільні автомобілі.
Про це повідомляє в Telegram начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Наразі без постраждалих. Дані уточнюються”, – додав він.
Нагадаємо, повітряну тривогу в регіоні було оголошено о 22:09, після чого армія РФ почала завдавати ударів по Харкову. Синєгубов повідомив, що обстрілювали, попередньо, із систем С-300, загалом зафіксовано шість “прильотів”.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 23:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Унаслідок ворожого ракетного удару по Харкову ввечері 30 березня в одному з районів міста, попередньо, пошкоджені приватний будинок та два цивільні автомобілі.".