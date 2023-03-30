Унаслідок ракетного удару по Харкову пошкоджені будинок і два авто – Синєгубов

Унаслідок ворожого ракетного удару по Харкову ввечері 30 березня в одному з районів міста, попередньо, пошкоджені приватний будинок та два цивільні автомобілі.

Про це повідомляє в Telegram начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Наразі без постраждалих. Дані уточнюються”, – додав він.

Нагадаємо, повітряну тривогу в регіоні було оголошено о 22:09, після чого армія РФ почала завдавати ударів по Харкову. Синєгубов повідомив, що обстрілювали, попередньо, із систем С-300, загалом зафіксовано шість “прильотів”.