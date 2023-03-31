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Враг запустил по Харькову девять ракет С-300 — утренняя сводка Генштаба

08:30   31.03.2023
Елена Нагорная
Враг запустил по Харькову девять ракет С-300 — утренняя сводка Генштаба

Помимо ракетного удара по Харькову за минувшие сутки вражеским обстрелам подверглись по меньшей мере 14 населенных пунктов области, сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00.

Ночью с применением ЗРК С-300 противник осуществил 9 ракетных пусков по гражданской инфраструктуре Харькова. Также для нанесения авиаударов задействовал десять БпЛА типа Shahed-136, девять из них уничтожили наши защитники, пишет Генштаб.

Армия РФ сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отбили более 80 вражеских атак.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг обстрелял более 15 населенных пунктов Харьковщины, среди которых: Казачья Лопань, Стрелечья, Олейниково, Нескучное, Вильча, Красное Первое, Тополя.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе села Берестовое. Артиллерийским обстрелам подверглись Двуречанское, Западное, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Купянск и Крохмальное.

Напомним, после 22-х часов 30 марта армия РФ начала наносить удары по Харькову. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что обстреливали, предварительно, из систем С-300, всего зафиксировано шесть «прилетов». В одном из районов города, предварительно, повреждены частный дом и два гражданских автомобиля.

Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 08:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Помимо ракетного удара по Харькову за минувшие сутки вражеским обстрелам подверглись по меньшей мере 14 населенных пунктов области, сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00.".