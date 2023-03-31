Ворог запустив по Харкову дев’ять ракет С-300 – ранкове зведення Генштабу

Крім ракетного удару по Харкову минулої доби ворожих обстрілів зазнали щонайменше 14 населених пунктів області, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00.

Вночі із застосуванням ЗРК С-300 супротивник здійснив 9 ракетних пусків по цивільній інфраструктурі Харкова. Також для нанесення авіаударів задіяв десять БпЛА типу Shahed-136, дев’ять із них знищили наші захисники, пише Генштаб.

Армія РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах. Підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 ворожих атак.

На Слобожанському напрямку оперативна ситуація без істотних змін. Ворог обстріляв понад 15 населених пунктів Харківщини, серед яких: Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Вільча, Красне Перше, Тополі.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у районі села Берестове. Артилерійських обстрілів зазнали Дворічанське, Западне, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ і Крохмальне.

Нагадаємо, повітряну тривогу в регіоні було оголошено о 22:09, після чого армія РФ почала завдавати ударів по Харкову. Синєгубов повідомив, що обстрілювали, попередньо, із систем С-300, загалом зафіксовано шість “прильотів”. В одному з районів міста, попередньо, пошкоджено приватний будинок та два цивільні автомобілі.