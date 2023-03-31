С начала вторжения РФ на Харьковщине от российских мин погибли 27 человек
В Харьковской области с начала вторжения РФ от взрывоопасных предметов пострадали 170 гражданских, 27 человек погибли.
Об этом сообщили в ХОВА со ссылкой на Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф в Харьковской области.
По информации медиков, по сравнению с периодом сразу после деоккупации населенных пунктов в области количество пострадавших уменьшилось. Однако с началом весенне-полевых работ и походов людей на природу количество случаев подрывов на минах может возрасти, прогнозируют в «скорой». Поэтому призывают жителей региона быть осторожными и помнить о минной опасности.
«Нельзя касаться подозрительных предметов и совершать звонки рядом с ними. Необходимо отойти на безопасное расстояние (минимум 100 метров) и позвонить в экстренные службы по номерам: «101» или «102», — напомнили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 15:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области с начала вторжения РФ от взрывоопасных предметов пострадали 170 гражданских, 27 человек погибли.".