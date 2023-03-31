С начала вторжения РФ на Харьковщине от российских мин погибли 27 человек

В Харьковской области с начала вторжения РФ от взрывоопасных предметов пострадали 170 гражданских, 27 человек погибли.

Об этом сообщили в ХОВА со ссылкой на Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф в Харьковской области.

По информации медиков, по сравнению с периодом сразу после деоккупации населенных пунктов в области количество пострадавших уменьшилось. Однако с началом весенне-полевых работ и походов людей на природу количество случаев подрывов на минах может возрасти, прогнозируют в «скорой». Поэтому призывают жителей региона быть осторожными и помнить о минной опасности.

«Нельзя касаться подозрительных предметов и совершать звонки рядом с ними. Необходимо отойти на безопасное расстояние (минимум 100 метров) и позвонить в экстренные службы по номерам: «101» или «102», — напомнили в ХОВА.