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З початку вторгнення РФ на Харківщині від російських мін загинули 27 людей

Суспільство 15:34   31.03.2023
Вікторія Яковенко
З початку вторгнення РФ на Харківщині від російських мін загинули 27 людей Фото: пресслужба Східного ОТО Нацгвардії України

У Харківській області з початку вторгнення РФ від вибухонебезпечних предметів постраждали 170 цивільних, 27 людей загинули.

Про це повідомили у ХОВА з посиланням на Центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф у Харківській області.

За інформацією медиків, у порівнянні з періодом одразу після деокупації населених пунктів в області, наразі кількість постраждалих зменшилася. Проте з початком весняно-польових робіт і походів людей на природу кількість випадків підривів на мінах може зрости, прогнозують у «швидкій». Тож, закликають мешканців регіону бути обережними та пам’ятати про мінну небезпеку.

«Не можна торкатися підозрілих предметів та здійснювати дзвінки поруч з ними. Необхідно відійти на безпечну відстань (мінімум 100 метрів) і зателефонувати до екстрених служб за номерами: «101» чи «102», – нагадали у ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 15:34;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області з початку вторгнення РФ від вибухонебезпечних предметів постраждали 170 цивільних, 27 людей загинули.".