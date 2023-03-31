З початку вторгнення РФ на Харківщині від російських мін загинули 27 людей
У Харківській області з початку вторгнення РФ від вибухонебезпечних предметів постраждали 170 цивільних, 27 людей загинули.
Про це повідомили у ХОВА з посиланням на Центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф у Харківській області.
За інформацією медиків, у порівнянні з періодом одразу після деокупації населених пунктів в області, наразі кількість постраждалих зменшилася. Проте з початком весняно-польових робіт і походів людей на природу кількість випадків підривів на мінах може зрости, прогнозують у «швидкій». Тож, закликають мешканців регіону бути обережними та пам’ятати про мінну небезпеку.
«Не можна торкатися підозрілих предметів та здійснювати дзвінки поруч з ними. Необхідно відійти на безпечну відстань (мінімум 100 метрів) і зателефонувати до екстрених служб за номерами: «101» чи «102», – нагадали у ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 15:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області з початку вторгнення РФ від вибухонебезпечних предметів постраждали 170 цивільних, 27 людей загинули.".