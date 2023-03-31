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Жителям Изюма разрешили пить (документ)

Общество 19:46   31.03.2023
Оксана Горун
Жителям Изюма разрешили пить (документ)

Мэрия Изюма отменила «сухой закон», который действовал практически с момента деоккупации города.

Продажу алкоголя в Изюме разрешают с 1 апреля. Соответствующее распоряжение мэра города Валерия Марченко опубликовали на сайте Изюмской громады. У отмены «сухого закона», впрочем, есть нюансы.

Распоряжение алкоголь Изюм - отмена сухого закона
Фото: Изюмский горсовет

Так, продажа алкоголя разрешена только днем — с 8:00 до 19:00. Некоторым категориям покупателей спиртное будет недоступно и в это время.

«Запретить продажу алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств Украины и дезинфекционных средств) военнослужащим Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, а также другим, созданным в соответствии с законами Украины военным формированиям, правоохранительным органам, лицам, выполняющим функции по обеспечению безопасности и обороны Украины, или лицам, имеющим внешние признаки принадлежности к этим формированиям (наличие военной формы, вооружения, спецсредств)», — сказано в распоряжении.

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До сих пор в Изюме продажа алкоголя была запрещена полностью. «Сухой закон» действовал с ноября 2022 года.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 19:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэрия Изюма отменила «сухой закон», который действовал практически с момента деоккупации города".