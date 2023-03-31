Жителям Изюма разрешили пить (документ)

Мэрия Изюма отменила «сухой закон», который действовал практически с момента деоккупации города.

Продажу алкоголя в Изюме разрешают с 1 апреля. Соответствующее распоряжение мэра города Валерия Марченко опубликовали на сайте Изюмской громады. У отмены «сухого закона», впрочем, есть нюансы.

Так, продажа алкоголя разрешена только днем — с 8:00 до 19:00. Некоторым категориям покупателей спиртное будет недоступно и в это время.

«Запретить продажу алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств Украины и дезинфекционных средств) военнослужащим Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, а также другим, созданным в соответствии с законами Украины военным формированиям, правоохранительным органам, лицам, выполняющим функции по обеспечению безопасности и обороны Украины, или лицам, имеющим внешние признаки принадлежности к этим формированиям (наличие военной формы, вооружения, спецсредств)», — сказано в распоряжении.

До сих пор в Изюме продажа алкоголя была запрещена полностью. «Сухой закон» действовал с ноября 2022 года.