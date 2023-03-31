Жителям Ізюма дозволили пити (документ)

Мерія Ізюма скасувала “сухий закон”, який діяв практично з моменту деокупації міста.

Продаж алкоголю в Ізюмі дозволяється з 1 квітня. Відповідне розпорядження мера міста Валерія Марченка опублікували на сайті Ізюмської громади. Скасування “сухого закону”, втім, має нюанси.

Так, продаж алкоголю дозволено лише вдень – з 8:00 до 19:00. Для деяких категорій покупців спиртне буде недоступним і в цей час.

“Заборонити продаж алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів України та дезінфекційних засобів) військовослужбовцям Збройних сил України, Нацгвардії, а також іншим, створеним відповідно до законів України військовим формуванням, правоохоронним органам, особам, які виконують функції із забезпечення безпеки та оборони України, або особам, які мають зовнішні ознаки приналежності до цих формувань (наявність військової форми, озброєння, спецзасобів)”, – сказано в розпорядженні.

Досі в Ізюмі продаж алкоголю був заборонений повністю. “Сухий закон” діяв із листопада 2022 року.