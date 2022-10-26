Забирав найцінніше: спиртне та цигарки – на Салтівці спіймали злодія
У Харкові зловили злодія, який виніс із магазину на Салтівці продукції на 12 тисяч гривень.
При цьому з голоду грабіжник явно не вмирав, бо поживився лише спиртним та цигарками.
“Під час комендантської години 37-річний чоловік ножем пошкодив пластикові двері в магазині, розташованому на території Салтівського району в місті Харкові, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області. – Харків’янин викрав із торгового приміщення цигарки та лікеро-горілчані напої на загальну 12 тисяч гривень”.
Читайте також: Забирав найцінніше: спиртне та цигарки – на Салтівці спіймали злодія
Чоловіку повідомили про підозру в скоєнні крадіжки та відправили до СІЗО. За бажання випити та покурити йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Забирав найцінніше: спиртне та цигарки – на Салтівці спіймали злодія»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 11:17;
Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зловили злодія, який виніс із магазину на Салтівці продукції на 12 тисяч гривень.".