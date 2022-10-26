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Забирав найцінніше: спиртне та цигарки – на Салтівці спіймали злодія

Події 11:17   26.10.2022
Алексей Наумов
Забирав найцінніше: спиртне та цигарки – на Салтівці спіймали злодія

У Харкові зловили злодія, який виніс із магазину на Салтівці продукції на 12 тисяч гривень.

При цьому з голоду грабіжник явно не вмирав, бо поживився лише спиртним та цигарками.

Харків'янин пограбував магазин - виніс спиртне та цигарки

“Під час комендантської години 37-річний чоловік ножем пошкодив пластикові двері в магазині, розташованому на території Салтівського району в місті Харкові, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області. – Харків’янин викрав із торгового приміщення цигарки та лікеро-горілчані напої на загальну 12 тисяч гривень”.

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    • Чоловіку повідомили про підозру в скоєнні крадіжки та відправили до СІЗО. За бажання випити та покурити йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 11:17;

    • Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зловили злодія, який виніс із магазину на Салтівці продукції на 12 тисяч гривень.".