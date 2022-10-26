Забирав найцінніше: спиртне та цигарки – на Салтівці спіймали злодія

У Харкові зловили злодія, який виніс із магазину на Салтівці продукції на 12 тисяч гривень.

При цьому з голоду грабіжник явно не вмирав, бо поживився лише спиртним та цигарками.

“Під час комендантської години 37-річний чоловік ножем пошкодив пластикові двері в магазині, розташованому на території Салтівського району в місті Харкові, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області. – Харків’янин викрав із торгового приміщення цигарки та лікеро-горілчані напої на загальну 12 тисяч гривень”.

Чоловіку повідомили про підозру в скоєнні крадіжки та відправили до СІЗО. За бажання випити та покурити йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.