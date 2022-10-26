Уносил самое ценное: спиртное и сигареты — на Салтовке поймали вора

В Харькове поймали вора, который вынес из магазина на Салтовке продукции на 12 тысяч гривен.

При этом с голоду грабитель явно не умирал, так как поживился только спиртным и сигаретами.

«Во время комендантского часа 37-летний мужчина ножом повредил пластиковую дверь в магазине, расположенном на территории Салтовского района в городе Харькове, — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. — Харьковчанин похитил из торгового помещения сигареты и ликероводочные напитки на общую сумму более 12 тысяч гривен».

Мужчине сообщили о подозрении в совершении кражи и отправили в СИЗО. За желание выпить и покурить ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.