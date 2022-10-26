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Уносил самое ценное: спиртное и сигареты — на Салтовке поймали вора

Происшествия 11:17   26.10.2022
Алексей Наумов
Уносил самое ценное: спиртное и сигареты — на Салтовке поймали вора

В Харькове поймали вора, который вынес из магазина на Салтовке продукции на 12 тысяч гривен.

При этом с голоду грабитель явно не умирал, так как поживился только спиртным и сигаретами.

Харьковчанин ограбил магазин - вынес спиртное и сигареты

«Во время комендантского часа 37-летний мужчина ножом повредил пластиковую дверь в магазине, расположенном на территории Салтовского района в городе Харькове, — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. — Харьковчанин похитил из торгового помещения сигареты и ликероводочные напитки на общую сумму более 12 тысяч гривен».

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    • Мужчине сообщили о подозрении в совершении кражи и отправили в СИЗО. За желание выпить и покурить ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 11:17;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове поймали вора, который вынес из магазина на Салтовке продукции на 12 тысяч гривен".