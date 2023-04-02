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На Купянско-Лиманском направлении уничтожены и ранены 110 оккупантов — ВСУ

Общество 12:13   02.04.2023
Елена Нагорная
На Купянско-Лиманском направлении уничтожены и ранены 110 оккупантов — ВСУ

На Купянско-Лиманском направлении за сутки произошло 252 обстрела и шесть боевых столкновений, в результате чего 36 оккупантов были уничтожены и 74 получили ранения.

Об этом спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, Бахмутское, Лиманское и Купянское направления остаются главными направлениями сосредоточения ударов врага, где он продолжает атаковать.

Как сообщали в Генштабе ВСУ, за сутки в Украине ликвидировали 560 российских захватчиков.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 апреля 2023 в 12:13;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении за сутки произошло 252 обстрела и шесть боевых столкновений, в результате чего 36 оккупантов были уничтожены и 74 получили ранения.".