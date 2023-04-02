На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищено та поранено 110 окупантів – ЗСУ

На Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу сталося 252 обстріли та шість бойових зіткнень, внаслідок чого 36 окупантів було знищено та 74 отримали поранення.

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів в етері національного телемарафону.

За його словами, Бахмутський, Лиманський та Куп’янський напрямки залишаються головними напрямками зосередження ударів ворога, де він продовжує атакувати.

Як повідомляли у Генштабі ЗСУ, за добу в Україні ліквідували 560 російських загарбників.