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Бесправный водитель на Харьковщине предлагал копам взятку

Общество 12:07   04.04.2023
Виктория Яковенко
Бесправный водитель на Харьковщине предлагал копам взятку Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Вечером 3 марта патрульные на стационарном посту остановили Volkswagen, водитель которого не имел права управления автомобилем.

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Во время общения с водителем копы обнаружили у нарушителя явные признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти осмотр на состояние опьянения. Водитель изъявил желание пройти осмотр у врача нарколога.

По дороге в больницу мужчина предложил инспекторам взятку. На предупреждение об уголовной ответственности за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу нарушитель не реагировал и положил на сиденье служебного автомобиля 8 купюр номиналом 500 гривен.

Полицейские остановили автомобиль и вызвали на место следственно-оперативную группу.

На нарушителя составили административный протокол по ч.1 ст.130 (отказ от осмотра на состояния опьянения) и постановление по ч.2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУпАП.

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Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 12:07;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 3 марта патрульные на стационарном посту остановили Volkswagen, водитель которого не имел права управления автомобилем.".