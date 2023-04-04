Бесправный водитель на Харьковщине предлагал копам взятку
Вечером 3 марта патрульные на стационарном посту остановили Volkswagen, водитель которого не имел права управления автомобилем.
Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Во время общения с водителем копы обнаружили у нарушителя явные признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти осмотр на состояние опьянения. Водитель изъявил желание пройти осмотр у врача нарколога.
По дороге в больницу мужчина предложил инспекторам взятку. На предупреждение об уголовной ответственности за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу нарушитель не реагировал и положил на сиденье служебного автомобиля 8 купюр номиналом 500 гривен.
Полицейские остановили автомобиль и вызвали на место следственно-оперативную группу.
На нарушителя составили административный протокол по ч.1 ст.130 (отказ от осмотра на состояния опьянения) и постановление по ч.2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУпАП.
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 12:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 3 марта патрульные на стационарном посту остановили Volkswagen, водитель которого не имел права управления автомобилем.".