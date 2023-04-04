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Безправний водій на Харківщині пропонував копам хабар

Суспільство 12:07   04.04.2023
Виктория Яковенко
Безправний водій на Харківщині пропонував копам хабар Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Ввечері 3 березня патрульні на стаціонарному посту зупинили Volkswagen, водій якого не мав права керування автівкою.

Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Під час спілкування з водієм, копи виявили у порушника явні ознаки алкогольного сп’яніння й запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння. Водій виявив бажання пройти огляд у лікаря нарколога.

Дорогою до лікарні чоловік запропонував інспекторам хабар. На попередження про кримінальну відповідальність за надання неправомірної вигоди службовій особі громадянин не реагував та поклав на сидіння службового авто 8 купюр номіналом 500 гривень.

Поліцейські зупинили автомобіль та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

На порушника склали адміністративний протокол за ч.1 ст.130 (відмова від огляду на стан сп’яніння) та постанову за ч.2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

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Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

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Автор: Виктория Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 12:07;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 3 березня патрульні на стаціонарному посту зупинили Volkswagen, водій якого не мав права керування автівкою.".