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Вбила колишнього чоловіка: на Харківщині затримали 31-річну жінку

Події 11:29   04.04.2023
Оксана Горун
Вбила колишнього чоловіка: на Харківщині затримали 31-річну жінку

Мешканку Ізюмського району підозрюють у навмисному вбивстві колишнього чоловіка.

” 31-річна жінка разом зі своїм колишнім чоловіком розпивали спиртні напої. Під час застілля між ними виник конфлікт, в ході якого зловмисниця нанесла чоловіку декілька ударів в область шиї. 37-річний потерпілий помер в кареті швидкої допомоги до прибуття у лікарню”, — повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Жінці вже повідомили про підозру в скоєнні навмисного вбивства. Суд ухвалив відправити її до СІЗО.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 11:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканку Ізюмського району підозрюють у навмисному вбивстві колишнього чоловіка".