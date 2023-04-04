Вбила колишнього чоловіка: на Харківщині затримали 31-річну жінку
Мешканку Ізюмського району підозрюють у навмисному вбивстві колишнього чоловіка.
” 31-річна жінка разом зі своїм колишнім чоловіком розпивали спиртні напої. Під час застілля між ними виник конфлікт, в ході якого зловмисниця нанесла чоловіку декілька ударів в область шиї. 37-річний потерпілий помер в кареті швидкої допомоги до прибуття у лікарню”, — повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Читайте також: 27-річна харків’янка вдарила сплячого приятеля ножем у спину: чоловік помер
Жінці вже повідомили про підозру в скоєнні навмисного вбивства. Суд ухвалив відправити її до СІЗО.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Вбила колишнього чоловіка: на Харківщині затримали 31-річну жінку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 11:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканку Ізюмського району підозрюють у навмисному вбивстві колишнього чоловіка".