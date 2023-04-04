Вбила колишнього чоловіка: на Харківщині затримали 31-річну жінку

Мешканку Ізюмського району підозрюють у навмисному вбивстві колишнього чоловіка.

” 31-річна жінка разом зі своїм колишнім чоловіком розпивали спиртні напої. Під час застілля між ними виник конфлікт, в ході якого зловмисниця нанесла чоловіку декілька ударів в область шиї. 37-річний потерпілий помер в кареті швидкої допомоги до прибуття у лікарню”, — повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Жінці вже повідомили про підозру в скоєнні навмисного вбивства. Суд ухвалив відправити її до СІЗО.