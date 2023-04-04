Убила бывшего мужа: на Харьковщине задержали 31-летнюю женщину

Жительницу Изюмского района подозревают в преднамеренном убийстве бывшего мужа.

«31-летняя женщина вместе со своим бывшим мужем распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленница нанесла мужчине несколько ударов в область шеи. 37-летний потерпевший скончался в карете скорой помощи до прибытия в больницу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Женщине уже сообщили о подозрении в совершении преднамеренного убийства. Суд постановил отправить ее в СИЗО.