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Убила бывшего мужа: на Харьковщине задержали 31-летнюю женщину

Происшествия 11:29   04.04.2023
Оксана Горун
Убила бывшего мужа: на Харьковщине задержали 31-летнюю женщину

Жительницу Изюмского района подозревают в преднамеренном убийстве бывшего мужа.

«31-летняя женщина вместе со своим бывшим мужем распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленница нанесла мужчине несколько ударов в область шеи. 37-летний потерпевший скончался в карете скорой помощи до прибытия в больницу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Женщине уже сообщили о подозрении в совершении преднамеренного убийства. Суд постановил отправить ее в СИЗО.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 11:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительницу Изюмского района подозревают в преднамеренном убийстве бывшего мужа".