Live
  • Вторник 04.04.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.76
    • 🟢

На Чугуевщине восстановили 4 км электросети: энергетикам помог беспилотник ВСУ

Общество 16:02   04.04.2023
Виктория Яковенко
На Чугуевщине восстановили 4 км электросети: энергетикам помог беспилотник ВСУ Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В Чугуевском районе на Харьковщине энергетики отремонтировали поврежденные в результате боевых действий высоковольтную линию и подстанцию. Оборудование было обесточено с марта прошлого года.

Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«В проведении ремонтных работ нам помогли военные и саперы. Благодаря беспилотнику ВСУ удалось в кратчайшие сроки обследовать электрическую сеть и выявить поврежденные участки. После чего саперы машиной для разминирования на дистанционном управлении обезвредили взрывоопасные предметы под линией электропередачи», – рассказал начальник Харьковского высоковольтного района электрических сетей АО «Харьковоблэнерго» Александр Ганус.

В общем специалисты восстановили 4 км сети – заменили разбитые опоры и провод. Это позволит в ближайшее время запитать села Чкаловской поселковой громады Граково и Степное, добавили в Облэнерго.

01
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Читайте также: Работать приходилось под канонаду: энергетики запитали 5 сел в Изюмском районе

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

13:13
3000 долларов или горячая точка на фронте: на взятке задержали двух харьковчан
12:42
В Холодном яру возведут памятник Герою Украины, погибшему на Харьковщине
12:07
Бесправный водитель на Харьковщине предлагал копам взятку
16:36
Работать приходилось под канонаду: энергетики запитали 5 сел в Изюмском районе
16:08
На Харьковщине лесничий во время оккупации помогал армии РФ строить укрепления

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Чугуевщине восстановили 4 км электросети: энергетикам помог беспилотник ВСУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 16:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе на Харьковщине энергетики отремонтировали поврежденные в результате боевых действий высоковольтную линию и подстанцию. Оборудование было обесточено с марта прошлого года.".