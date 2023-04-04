На Чугуевщине восстановили 4 км электросети: энергетикам помог беспилотник ВСУ
В Чугуевском районе на Харьковщине энергетики отремонтировали поврежденные в результате боевых действий высоковольтную линию и подстанцию. Оборудование было обесточено с марта прошлого года.
Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
«В проведении ремонтных работ нам помогли военные и саперы. Благодаря беспилотнику ВСУ удалось в кратчайшие сроки обследовать электрическую сеть и выявить поврежденные участки. После чего саперы машиной для разминирования на дистанционном управлении обезвредили взрывоопасные предметы под линией электропередачи», – рассказал начальник Харьковского высоковольтного района электрических сетей АО «Харьковоблэнерго» Александр Ганус.
В общем специалисты восстановили 4 км сети – заменили разбитые опоры и провод. Это позволит в ближайшее время запитать села Чкаловской поселковой громады Граково и Степное, добавили в Облэнерго.
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 16:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе на Харьковщине энергетики отремонтировали поврежденные в результате боевых действий высоковольтную линию и подстанцию. Оборудование было обесточено с марта прошлого года.".