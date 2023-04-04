На Чугуївщині відновили 4 км електромережі: допоміг безпілотник ЗСУ
У Чугуївському районі на Харківщині енергетики відремонтували пошкоджені внаслідок бойових дій високовольтну лінію та підстанцію. Обладнання було знеструмленим з березня минулого року.
Про це повідомили в АТ «Харківобленерго».
«У проведенні ремонтних робіт нам допомогли військові та сапери. Завдяки безпілотнику ЗСУ вдалося у короткий строк обстежити електричну мережу та виявити пошкоджені ділянки. Після чого сапери машиною для розмінування на дистанційному керуванні знешкодили вибухонебезпечні предмети під лінією електропередачі», – розповів начальник Харківського високовольтного району електричних мереж АТ “Харківобленерго” Олександр Ганус.
Загалом фахівці відновили 4 км мережі — замінили розбиті опори та провід. Це дозволить найближчим часом заживити села Чкалівської селищної громади Гракове та Степове.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 16:02;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуївському районі на Харківщині енергетики відремонтували пошкоджені внаслідок бойових дій високовольтну лінію та підстанцію. Обладнання було знеструмленим з березня минулого року.".