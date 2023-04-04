На Чугуївщині відновили 4 км електромережі: допоміг безпілотник ЗСУ

У Чугуївському районі на Харківщині енергетики відремонтували пошкоджені внаслідок бойових дій високовольтну лінію та підстанцію. Обладнання було знеструмленим з березня минулого року.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго».

«У проведенні ремонтних робіт нам допомогли військові та сапери. Завдяки безпілотнику ЗСУ вдалося у короткий строк обстежити електричну мережу та виявити пошкоджені ділянки. Після чого сапери машиною для розмінування на дистанційному керуванні знешкодили вибухонебезпечні предмети під лінією електропередачі», – розповів начальник Харківського високовольтного району електричних мереж АТ “Харківобленерго” Олександр Ганус.

Загалом фахівці відновили 4 км мережі — замінили розбиті опори та провід. Це дозволить найближчим часом заживити села Чкалівської селищної громади Гракове та Степове.