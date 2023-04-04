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На Чугуївщині відновили 4 км електромережі: допоміг безпілотник ЗСУ

Суспільство 16:02   04.04.2023
Виктория Яковенко
На Чугуївщині відновили 4 км електромережі: допоміг безпілотник ЗСУ Фото: АТ “Харківобленерго”

У Чугуївському районі на Харківщині енергетики відремонтували пошкоджені внаслідок бойових дій високовольтну лінію та підстанцію. Обладнання було знеструмленим з березня минулого року.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго».

«У проведенні ремонтних робіт нам допомогли військові та сапери. Завдяки безпілотнику ЗСУ вдалося у короткий строк обстежити електричну мережу та виявити пошкоджені ділянки. Після чого сапери машиною для розмінування на дистанційному керуванні знешкодили вибухонебезпечні предмети під лінією електропередачі», – розповів начальник Харківського високовольтного району електричних мереж АТ “Харківобленерго” Олександр Ганус.

Загалом фахівці відновили 4 км мережі — замінили розбиті опори та провід. Це дозволить найближчим часом заживити села Чкалівської селищної громади Гракове та Степове.

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Фото: АТ «Харківобленерго»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 16:02;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуївському районі на Харківщині енергетики відремонтували пошкоджені внаслідок бойових дій високовольтну лінію та підстанцію. Обладнання було знеструмленим з березня минулого року.".