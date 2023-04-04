На Харьковщине специалисты обследуют храмы в преддверии Пасхи (фото)

3 апреля работники ГСЧС в Изюмском районе обследовали местные храмы на предмет готовности к пасхальным праздникам.

Спасатели призвали настоятелей осторожно использовать открытый огонь во время празднования Пасхи, пишет Изюмское РУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Особое внимание специалисты ГСЧС обратили на исправность и надежность монтажа электрических сетей, а также на наличие и исправность огнетушителей. Не обошли вниманием и эвакуационные выходы, через которые в случае пожара прихожане смогут покинуть храм», — рассказывают чрезвычайники.

Также бойцы ГСЧС провели инструктажи со священниками по пожарной и техногенной безопасности в храмах, обращению со взрывоопасными предметами, действиям в случае воздушной тревоги.



Фото: Изюмское РУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Напомним, на Пасху будет действовать такой же комендантский час, поэтому пребывание в общественных местах и соответственно посещение храмов возможно до 23:00 и после 5:00.