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На Харьковщине специалисты обследуют храмы в преддверии Пасхи (фото)

Общество 21:57   04.04.2023
Елена Нагорная
На Харьковщине специалисты обследуют храмы в преддверии Пасхи (фото) Фото: Изюмское РУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

3 апреля работники ГСЧС в Изюмском районе обследовали местные храмы на предмет готовности к пасхальным праздникам.

Спасатели призвали настоятелей осторожно использовать открытый огонь во время празднования Пасхи, пишет Изюмское РУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Особое внимание специалисты ГСЧС обратили на исправность и надежность монтажа электрических сетей, а также на наличие и исправность огнетушителей. Не обошли вниманием и эвакуационные выходы, через которые в случае пожара прихожане смогут покинуть храм», — рассказывают чрезвычайники.

Также бойцы ГСЧС провели инструктажи со священниками по пожарной и техногенной безопасности в храмах, обращению со взрывоопасными предметами, действиям в случае воздушной тревоги.


Фото: Изюмское РУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Напомним, на Пасху будет действовать такой же комендантский час, поэтому пребывание в общественных местах и соответственно посещение храмов возможно до 23:00 и после 5:00.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 21:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 апреля работники ГСЧС в Изюмском районе обследовали местные храмы на предмет готовности к пасхальным праздникам.".