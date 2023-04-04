На Харьковщине специалисты обследуют храмы в преддверии Пасхи (фото)
3 апреля работники ГСЧС в Изюмском районе обследовали местные храмы на предмет готовности к пасхальным праздникам.
Спасатели призвали настоятелей осторожно использовать открытый огонь во время празднования Пасхи, пишет Изюмское РУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Особое внимание специалисты ГСЧС обратили на исправность и надежность монтажа электрических сетей, а также на наличие и исправность огнетушителей. Не обошли вниманием и эвакуационные выходы, через которые в случае пожара прихожане смогут покинуть храм», — рассказывают чрезвычайники.
Также бойцы ГСЧС провели инструктажи со священниками по пожарной и техногенной безопасности в храмах, обращению со взрывоопасными предметами, действиям в случае воздушной тревоги.
Фото: Изюмское РУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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Напомним, на Пасху будет действовать такой же комендантский час, поэтому пребывание в общественных местах и соответственно посещение храмов возможно до 23:00 и после 5:00.
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 21:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 апреля работники ГСЧС в Изюмском районе обследовали местные храмы на предмет готовности к пасхальным праздникам.".