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Полиция Харьковщины не исключает провокации на Пасху в «гундяевских церквях»

Общество 23:19   28.03.2023
Елена Нагорная
Полиция Харьковщины не исключает провокации на Пасху в «гундяевских церквях»

Сотрудники полиции будут охранять все храмы, в которых в этом году будут проходить пасхальные богослужения и освящение куличей, сообщил на брифинге начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

По его словам, всего в регионе — 315 церквей.

«Это включая Православную церковь Украины и «гундяевские церкви», которых, к сожалению, большинство. И мы понимаем, что там также могут быть еще и провокации ввиду того, что это российский истеблишмент. А также греко-католические. Мы перекроем все церкви», — рассказал Тимошко.

Он также напомнил, что на Пасху будет действовать такой же комендантский час, поэтому пребывание в общественных местах и соответственно посещение храмов возможно до 23:00 и после 5:00.

«Если какие-то церкви захотят проводить службы, то пусть проводят в помещении, не нарушая комендантский час», — уточнил Тимошко.

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Напомним, что православные восточного обряда будут отмечать Пасху 16 апреля.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники полиции будут охранять все храмы, в которых в этом году будут проходить пасхальные богослужения и освящение куличей, сообщил на брифинге начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.".