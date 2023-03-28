Полиция Харьковщины не исключает провокации на Пасху в «гундяевских церквях»

Сотрудники полиции будут охранять все храмы, в которых в этом году будут проходить пасхальные богослужения и освящение куличей, сообщил на брифинге начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

По его словам, всего в регионе — 315 церквей.

«Это включая Православную церковь Украины и «гундяевские церкви», которых, к сожалению, большинство. И мы понимаем, что там также могут быть еще и провокации ввиду того, что это российский истеблишмент. А также греко-католические. Мы перекроем все церкви», — рассказал Тимошко.

Он также напомнил, что на Пасху будет действовать такой же комендантский час, поэтому пребывание в общественных местах и соответственно посещение храмов возможно до 23:00 и после 5:00.

«Если какие-то церкви захотят проводить службы, то пусть проводят в помещении, не нарушая комендантский час», — уточнил Тимошко.

Напомним, что православные восточного обряда будут отмечать Пасху 16 апреля.