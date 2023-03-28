Live
  • Середа 29.03.2023
    • Харків
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.39
    • 🟢

Поліція Харківщини не виключає провокації на Великдень у “гундяївських храмах”

Суспільство 23:19   28.03.2023
Олена Нагорна
Поліція Харківщини не виключає провокації на Великдень у “гундяївських храмах”

Працівники поліції охоронятимуть усі храми, в яких цьогоріч відбуватимуться великодні богослужіння та освячення пасок, повідомив на брифінгу начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

За його словами, загалом у регіоні – 315 храмів.

“Це включаючи Православну церкву України та “гундяївські церкви”, яких, на жаль, більшість. І ми розуміємо, що там також можуть бути ще й провокації з огляду на те, що це російський істеблішмент. А також греко-католицькі. Ми перекриємо всі церкви”, – розповів Тимошко.

Він також нагадав, що на Великдень діятиме така сама комендантська година, тому перебування в громадських місцях і відповідно відвідування храмів можливе до 23:00 та після 5:00.

“Якщо якісь церкви забажають проводити служби, то нехай проводять у приміщенні церкви, однак не порушуючи комендантську годину”, – уточнив Тимошко.

Читайте також: Будемо не пускати фізично – голова поліції Харківщини охочим відвідати цвинтарі

Нагадаємо, що православні східного обряду відзначатимуть Великдень 16 квітня.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

22:40
Пішла до хлопця і вимкнула телефон: зниклу в Харкові дівчину знайшли у друга
21:58
Будемо не пускати фізично – голова поліції Харківщини охочим відвідати цвинтар
20:13
Харків’яни ігнорують поліцію та їдуть на потенційно заміновані дачі (відео)
17:50
Наркобордель у квартирах накрили в Харкові: серед повій – неповнолітні (відео)
17:20
На Харківщині розшукують жінку: мешканка Краснокутська не дійшла до роботи

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Поліція Харківщини не виключає провокації на Великдень у “гундяївських храмах”»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 23:19;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники поліції охоронятимуть усі храми, в яких цьогоріч відбуватимуться великодні богослужіння та освячення пасок, повідомив на брифінгу начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.".