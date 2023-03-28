Поліція Харківщини не виключає провокації на Великдень у “гундяївських храмах”
Працівники поліції охоронятимуть усі храми, в яких цьогоріч відбуватимуться великодні богослужіння та освячення пасок, повідомив на брифінгу начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
За його словами, загалом у регіоні – 315 храмів.
“Це включаючи Православну церкву України та “гундяївські церкви”, яких, на жаль, більшість. І ми розуміємо, що там також можуть бути ще й провокації з огляду на те, що це російський істеблішмент. А також греко-католицькі. Ми перекриємо всі церкви”, – розповів Тимошко.
Він також нагадав, що на Великдень діятиме така сама комендантська година, тому перебування в громадських місцях і відповідно відвідування храмів можливе до 23:00 та після 5:00.
“Якщо якісь церкви забажають проводити служби, то нехай проводять у приміщенні церкви, однак не порушуючи комендантську годину”, – уточнив Тимошко.
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Нагадаємо, що православні східного обряду відзначатимуть Великдень 16 квітня.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 23:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники поліції охоронятимуть усі храми, в яких цьогоріч відбуватимуться великодні богослужіння та освячення пасок, повідомив на брифінгу начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.".