Поліція Харківщини не виключає провокації на Великдень у “гундяївських храмах”

Працівники поліції охоронятимуть усі храми, в яких цьогоріч відбуватимуться великодні богослужіння та освячення пасок, повідомив на брифінгу начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

За його словами, загалом у регіоні – 315 храмів.

“Це включаючи Православну церкву України та “гундяївські церкви”, яких, на жаль, більшість. І ми розуміємо, що там також можуть бути ще й провокації з огляду на те, що це російський істеблішмент. А також греко-католицькі. Ми перекриємо всі церкви”, – розповів Тимошко.

Він також нагадав, що на Великдень діятиме така сама комендантська година, тому перебування в громадських місцях і відповідно відвідування храмів можливе до 23:00 та після 5:00.

“Якщо якісь церкви забажають проводити служби, то нехай проводять у приміщенні церкви, однак не порушуючи комендантську годину”, – уточнив Тимошко.

Нагадаємо, що православні східного обряду відзначатимуть Великдень 16 квітня.