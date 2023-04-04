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На Харківщині фахівці обстежують храми напередодні Великодня (фото)

Суспільство 21:57   04.04.2023
Олена Нагорна
На Харківщині фахівці обстежують храми напередодні Великодня (фото)

3 квітня працівники ДСНС в Ізюмському районі обстежили місцеві храми щодо готовності до великодніх свят.

Рятувальники закликали настоятелів обережно використовувати відкритий вогонь під час святкування Великодня, пише Ізюмське РУ ГУ ДСНС України у Харківській області.

“Особливу увагу фахівці ДСНС звернули на справність та надійність монтажу електричних мереж, а також на наявність та справність вогнегасників. Не оминули увагою й евакуаційні виходи, через які у випадку пожежі прихожани зможуть залишити храм”, – розповідають надзвичайники.

Також бійці ДСНС провели інструктажі зі священниками з пожежної та техногенної безпеки у храмах, поводженню з вибухонебезпечними предметами, діям у разі повітряної тривоги.


Фото: Ізюмське РУ ГУ ДСНС України в Харківській області

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Нагадаємо, на Великдень діятиме така сама комендантська година, тому перебування в громадських місцях і відповідно відвідування храмів можливе до 23:00 та після 5:00.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 квітня працівники ДСНС в Ізюмському районі обстежили місцеві храми щодо готовності до великодніх свят.".