На Харківщині фахівці обстежують храми напередодні Великодня (фото)
3 квітня працівники ДСНС в Ізюмському районі обстежили місцеві храми щодо готовності до великодніх свят.
Рятувальники закликали настоятелів обережно використовувати відкритий вогонь під час святкування Великодня, пише Ізюмське РУ ГУ ДСНС України у Харківській області.
“Особливу увагу фахівці ДСНС звернули на справність та надійність монтажу електричних мереж, а також на наявність та справність вогнегасників. Не оминули увагою й евакуаційні виходи, через які у випадку пожежі прихожани зможуть залишити храм”, – розповідають надзвичайники.
Також бійці ДСНС провели інструктажі зі священниками з пожежної та техногенної безпеки у храмах, поводженню з вибухонебезпечними предметами, діям у разі повітряної тривоги.
Фото: Ізюмське РУ ГУ ДСНС України в Харківській області
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Нагадаємо, на Великдень діятиме така сама комендантська година, тому перебування в громадських місцях і відповідно відвідування храмів можливе до 23:00 та після 5:00.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 21:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 квітня працівники ДСНС в Ізюмському районі обстежили місцеві храми щодо готовності до великодніх свят.".