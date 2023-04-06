В Изюме женщина на огороде наступила на мину «Лепесток» — ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали о подрыве на взрывоопасном предмете 57-летней женщины в Изюме 6 апреля.

На огороде частного двора женщина наступила на противопехотную мину «Лепесток». В результате взрыва она получила многочисленные ранения ног, рук и туловища. Пострадавшую доставили в Изюмскую районную больницу, рассказали в пресс-службе облуправления ГСЧС.

«Уважаемые харьковчане! Будьте внимательными и осторожными. Не двигайтесь неизвестными или не проверенными грунтовыми дорогами. Не трогайте любые подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, берега рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои или которые находились под вражеской оккупацией», — призывают в ГСЧС.

В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сообщить о находке по номерам «101», «102» или «112».