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В Изюме женщина на огороде наступила на мину «Лепесток» — ГСЧС

Происшествия 18:56   06.04.2023
Елена Нагорная
В Изюме женщина на огороде наступила на мину «Лепесток» — ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали о подрыве на взрывоопасном предмете 57-летней женщины в Изюме 6 апреля.

На огороде частного двора женщина наступила на противопехотную мину «Лепесток». В результате взрыва она получила многочисленные ранения ног, рук и туловища. Пострадавшую доставили в Изюмскую районную больницу, рассказали в пресс-службе облуправления ГСЧС.

«Уважаемые харьковчане! Будьте внимательными и осторожными. Не двигайтесь неизвестными или не проверенными грунтовыми дорогами. Не трогайте любые подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, берега рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои или которые находились под вражеской оккупацией», — призывают в ГСЧС.

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В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сообщить о находке по номерам «101», «102» или «112».

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 18:56;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали о подрыве на взрывоопасном предмете 57-летней женщины в Изюме 6 апреля.".