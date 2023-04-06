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В Ізюмі жінка на городі наступила на міну “Пелюстка” – ДСНС

Події 18:56   06.04.2023
Олена Нагорна
В Ізюмі жінка на городі наступила на міну “Пелюстка” – ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли подробиці щодо підриву на вибухонебезпечному предметі 57-річної жінки в Ізюмі 6 квітня.

На городі приватного подвір’я жінка наступила на протипіхотну міну “Пелюстка”. Внаслідок вибуху вона отримала численні поранення ніг, рук та тулуба. Постраждалу доправили в Ізюмську районну лікарню, розповіли у пресслужбі облуправління ДСНС.

“Шановні харків’яни! Будьте уважними й обережними. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, береги річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої або які перебували під ворожою окупацією”, – закликають у ДСНС.

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У разі виявлення підозрілого предмета необхідно повідомити про знахідку за номерами “101”, “102” або “112”.

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2023 в 18:56;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли подробиці щодо підриву на вибухонебезпечному предметі 57-річної жінки в Ізюмі 6 квітня.".