В Ізюмі жінка на городі наступила на міну “Пелюстка” – ДСНС
У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли подробиці щодо підриву на вибухонебезпечному предметі 57-річної жінки в Ізюмі 6 квітня.
На городі приватного подвір’я жінка наступила на протипіхотну міну “Пелюстка”. Внаслідок вибуху вона отримала численні поранення ніг, рук та тулуба. Постраждалу доправили в Ізюмську районну лікарню, розповіли у пресслужбі облуправління ДСНС.
“Шановні харків’яни! Будьте уважними й обережними. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, береги річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої або які перебували під ворожою окупацією”, – закликають у ДСНС.
Читайте також: Чоловік і жінка на Харківщині підірвалися на власних подвір’ях – Синєгубов
У разі виявлення підозрілого предмета необхідно повідомити про знахідку за номерами “101”, “102” або “112”.
Новини за темою:
Ви читали новину: «В Ізюмі жінка на городі наступила на міну “Пелюстка” – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2023 в 18:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли подробиці щодо підриву на вибухонебезпечному предметі 57-річної жінки в Ізюмі 6 квітня.".