Обстрел Купянска: спасатели нашли во дворе неразорвавшийся боеприпас (фото)
Фото: Олег Синегубов
После обстрела города Купянск Харьковской области днем 6 апреля спасатели ГСЧС обнаружили на территории частного двора неразорвавшийся боеприпас.
В дальнейшем его изымут и обезвредят саперы, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Чрезвычайники проверяли место попадания вражеских снарядов в частный двор около 14 часов. В результате обстрела частично разрушен жилой дом.
Боеприпас в Купянске, фото — Олег Синегубов
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 09:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После обстрела города Купянск Харьковской области днем 6 апреля спасатели ГСЧС обнаружили на территории частного двора неразорвавшийся боеприпас.".