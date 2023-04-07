Обстрел Купянска: спасатели нашли во дворе неразорвавшийся боеприпас (фото)

После обстрела города Купянск Харьковской области днем 6 апреля спасатели ГСЧС обнаружили на территории частного двора неразорвавшийся боеприпас.

В дальнейшем его изымут и обезвредят саперы, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники проверяли место попадания вражеских снарядов в частный двор около 14 часов. В результате обстрела частично разрушен жилой дом.



Боеприпас в Купянске, фото — Олег Синегубов