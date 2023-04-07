Обстріл Куп’янська: рятувальники знайшли на подвір’ї нерозірваний боєприпас
Після обстрілу міста Куп’янськ Харківської області вдень 6 квітня рятувальники ДСНС виявили на території приватного подвір’я нерозірваний боєприпас.
Надалі його вилучать та знешкодять сапери, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Надзвичайники перевіряли місце влучання ворожих снарядів на приватне подвір’я близько 14-ї години. Внаслідок обстрілу частково зруйновано житловий будинок.
Боєприпас у Куп’янську, фото – Олег Синєгубов
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 09:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після обстрілу міста Куп’янськ Харківської області вдень 6 квітня рятувальники ДСНС виявили на території приватного подвір’я нерозірваний боєприпас.".