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Обстріл Куп’янська: рятувальники знайшли на подвір’ї нерозірваний боєприпас

Події 09:24   07.04.2023
Олена Нагорна
Обстріл Куп’янська: рятувальники знайшли на подвір’ї нерозірваний боєприпас

Після обстрілу міста Куп’янськ Харківської області вдень 6 квітня рятувальники ДСНС виявили на території приватного подвір’я нерозірваний боєприпас.

Надалі його вилучать та знешкодять сапери, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Надзвичайники перевіряли місце влучання ворожих снарядів на приватне подвір’я близько 14-ї години. Внаслідок обстрілу частково зруйновано житловий будинок.


Боєприпас у Куп’янську, фото – Олег Синєгубов

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 09:24;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після обстрілу міста Куп’янськ Харківської області вдень 6 квітня рятувальники ДСНС виявили на території приватного подвір’я нерозірваний боєприпас.".