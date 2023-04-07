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«Слава воинам земли русской»: харьковчанин распространял пропаганду РФ

Общество 12:44   07.04.2023
Виктория Яковенко
«Слава воинам земли русской»: харьковчанин распространял пропаганду РФ Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове разоблачили 64-летнего жителя, который отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины и распространял материалы в поддержку оккупантов.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По данным следствия, харьковчанин в запрещенной в Украине социальной сети распространил видеоролик под названием «Получение российских паспортов в Мелитополе».

«В пропагандистском материале говорят следующее: «Эту очередь мы занимали еще в 1991 году, но подошла она только сейчас. Ничего ужасного, мы умеем ждать. Спасибо за освобождение, за паспорта!», – рассказали правоохранители.

Также мужчина распространял материалы, в которых прославлялась армия РФ. Например, «Слава воинам земли русской! Я молюсь, чтобы выжил Донбасс! Я молюсь за успех, за Победу!».

Правоохранители также установили, что в опубликованных коллаборантом материалах содержатся публичные отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины.

Харьковчанина обвиняют по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 12:44;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разоблачили 64-летнего жителя, который отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины и распространял материалы в поддержку оккупантов.".