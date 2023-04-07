«Слава воинам земли русской»: харьковчанин распространял пропаганду РФ

В Харькове разоблачили 64-летнего жителя, который отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины и распространял материалы в поддержку оккупантов.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По данным следствия, харьковчанин в запрещенной в Украине социальной сети распространил видеоролик под названием «Получение российских паспортов в Мелитополе».

«В пропагандистском материале говорят следующее: «Эту очередь мы занимали еще в 1991 году, но подошла она только сейчас. Ничего ужасного, мы умеем ждать. Спасибо за освобождение, за паспорта!», – рассказали правоохранители.

Также мужчина распространял материалы, в которых прославлялась армия РФ. Например, «Слава воинам земли русской! Я молюсь, чтобы выжил Донбасс! Я молюсь за успех, за Победу!».

Правоохранители также установили, что в опубликованных коллаборантом материалах содержатся публичные отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины.

Харьковчанина обвиняют по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УКУ).