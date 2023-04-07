«Слава воїнам землі російської»: харків’янин поширював пропаганду РФ
У Харкові викрили 64-річного мешканця, який заперечував збройну агресію РФ проти України та поширював матеріали на підтримку окупантів.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. За даними слідства, харків’янин у забороненій в Україні соціальній мережі поширив відеоролик під назвою «Получение российских паспортов в Мелитополе».
«У пропагандистському матеріалі говорять наступне: «Эту очередь мы занимали еще в 1991 году, но подошла она только сейчас. Ничего страшного, мы умеем ждать. Спасибо за освобождение, за паспорта!», – розповіли правоохоронці.
Також чоловік розповсюджував матеріали, у яких прославлялась армія РФ. Наприклад, «Слава воинам земли русской! Я молюсь, чтобы выжил Донбасс! Я молюсь за успех, за Победу!»
Правоохоронці також встановили, що в опублікованих колаборантом матеріалах містяться публічні заперечення здійснення збройної агресії РФ проти України.
Харків’янина обвинувачують за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 12:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові викрили 64-річного мешканця, який заперечував збройну агресію РФ проти України та поширював матеріали на підтримку окупантів.".