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«Слава воїнам землі російської»: харків’янин поширював пропаганду РФ

Суспільство 12:44   07.04.2023
Вікторія Яковенко
«Слава воїнам землі російської»: харків’янин поширював пропаганду РФ Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові викрили 64-річного мешканця, який заперечував збройну агресію РФ проти України та поширював матеріали на підтримку окупантів.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. За даними слідства, харків’янин у забороненій в Україні соціальній мережі поширив відеоролик під назвою «Получение российских паспортов в Мелитополе».

«У пропагандистському матеріалі говорять наступне: «Эту очередь мы занимали еще в 1991 году, но подошла она только сейчас. Ничего страшного, мы умеем ждать. Спасибо за освобождение, за паспорта!», – розповіли правоохоронці.

Також чоловік розповсюджував матеріали, у яких прославлялась армія РФ. Наприклад, «Слава воинам земли русской! Я молюсь, чтобы выжил Донбасс! Я молюсь за успех, за Победу!»

Правоохоронці також встановили, що в опублікованих колаборантом матеріалах містяться публічні заперечення здійснення збройної агресії РФ проти України.

Харків’янина обвинувачують за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 12:44;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові викрили 64-річного мешканця, який заперечував збройну агресію РФ проти України та поширював матеріали на підтримку окупантів.".