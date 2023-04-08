На Чугуевщине боец ГСЧС помогал раненым от подрыва на мине и подорвался сам
Один из троих пострадавших в результате подрыва на минах в поле возле села Николаевка Чугуевского района Харьковской области 7 апреля — работник ГСЧС. Он получил телесные повреждения, помогая раненым мужчине и женщине.
Подробности происшествия рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Местные жители подорвались на мине, когда двигались по полю из поселка Чкаловское в село Николаевка. 50-летняя женщина и 40-летний мужчина получили взрывные травмы. Во время проведения спасательных работ сдетонировала другая мина. Помогая раненым гражданским, 51-летний работник ГСЧС получил телесные повреждения. Раненых доставили в больницу», — сообщили в полиции.
Ранее глава ХОВА Олег Синегубов информировал, что 7 апреля в районе села Николаевка в поле возле лесополосы на неизвестном взрывном устройстве подорвались и получили ранения три человека — мужчины 40 и 55 лет, а также 50-летняя женщина. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2023 в 09:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один из троих пострадавших в результате подрыва на минах в поле возле села Николаевка Чугуевского района Харьковской области 7 апреля — работник ГСЧС. Он получил телесные повреждения, помогая раненым мужчине и женщине.".