На Чугуївщині боєць ДСНС допомагав пораненим від вибуху міни і підірвався сам
Один із трьох постраждалих внаслідок підриву на мінах у полі біля села Миколаївка Чугуївського району Харківської області 7 квітня – працівник ДСНС. Він отримав тілесні ушкодження, допомагаючи пораненим чоловікові та жінці.
Подробиці події розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Місцеві мешканці підірвалися на міні, коли рухалися по полю з селища Чкаловське до села Миколаївка. 50-річна жінка та 40-річний чоловік отримали вибухові травми. Під час проведення рятувальних робіт здетонувала інша міна. Допомагаючи пораненим цивільним, 51-річний працівник ДСНС отримав тілесні ушкодження. Поранених доправили в лікарню”, – повідомили в поліції.
Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов інформував, що 7 квітня в районі села Миколаївка Чугуївського району в полі біля лісосмуги на невідомому вибуховому пристрої підірвалися та отримали поранення троє людей – чоловіки 40 та 55 років, а також 50-річна жінка. Усі ушпиталені у стані середньої тяжкості.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2023 в 09:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один із трьох постраждалих внаслідок підриву на мінах у полі біля села Миколаївка Чугуївського району Харківської області 7 квітня – працівник ДСНС. Він отримав тілесні ушкодження, допомагаючи пораненим чоловікові та жінці.".