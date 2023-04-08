Полиция Харьковщины задержала 75 потенциальных диверсантов за сутки
По подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения полиции Харьковской области накануне доставляли для проверки 75 человек.
Об этом сообщает начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко.
Также в течение суток правоохранители:
🔹отреагировали на 1018 сообщений о преступлениях и правонарушениях;
🔹зафиксировали 5 фактов повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов и открыли уголовные производства;
🔹на блокпостах совместно с военными проверили 3800 транспортных средств;
🔹выявили 3 факта незаконного оборота наркотиков и изъяли запрещенные вещества;
🔹разоблачили 34-летнего гражданина в краже личного имущества и бытовой техники харьковчанки;
🔹разоблачили 3 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения.
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2023 в 08:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения полиции Харьковской области накануне доставляли для проверки 75 человек.".