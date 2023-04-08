Полиция Харьковщины задержала 75 потенциальных диверсантов за сутки

По подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения полиции Харьковской области накануне доставляли для проверки 75 человек.

Об этом сообщает начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко.

Также в течение суток правоохранители:

🔹отреагировали на 1018 сообщений о преступлениях и правонарушениях;

🔹зафиксировали 5 фактов повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов и открыли уголовные производства;

🔹на блокпостах совместно с военными проверили 3800 транспортных средств;

🔹выявили 3 факта незаконного оборота наркотиков и изъяли запрещенные вещества;

🔹разоблачили 34-летнего гражданина в краже личного имущества и бытовой техники харьковчанки;

🔹разоблачили 3 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения.