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Полиция Харьковщины задержала 75 потенциальных диверсантов за сутки

Общество 08:18   08.04.2023
Елена Нагорная
Полиция Харьковщины задержала 75 потенциальных диверсантов за сутки Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

По подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения полиции Харьковской области накануне доставляли для проверки 75 человек.

Об этом сообщает начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко.

Также в течение суток правоохранители:

🔹отреагировали на 1018 сообщений о преступлениях и правонарушениях;
🔹зафиксировали 5 фактов повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов и открыли уголовные производства;
🔹на блокпостах совместно с военными проверили 3800 транспортных средств;
🔹выявили 3 факта незаконного оборота наркотиков и изъяли запрещенные вещества;
🔹разоблачили 34-летнего гражданина в краже личного имущества и бытовой техники харьковчанки;
🔹разоблачили 3 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 апреля 2023 в 08:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения полиции Харьковской области накануне доставляли для проверки 75 человек.".