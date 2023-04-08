Поліція Харківщини затримала 75 потенційних диверсантів за добу
За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції Харківської області напередодні були доправлені для перевірки 75 осіб.
Про це повідомляє начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
Також протягом доби правоохоронці:
🔹відреагували на 1018 повідомлень про злочини та правопорушення;
🔹зафіксували 5 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів і відкрили кримінальні провадження;
🔹за підозрою у причетності до ДРГ та у проведенні пропагандистської діяльності доправили до територіальних підрозділів для перевірки 75 осіб;
🔹на блокпостах спільно з військовими перевірили 3800 транспортних засобів;
🔹виявили 3 факти незаконного обігу наркотиків і вилучили заборонені речовини;
🔹викрили 34-річного громадянина у крадіжці особистого майна та побутової техніки харків’янки;
🔹викрили 3 водіїв, які керували автомобілями у стані сп’яніння.
Читайте також: На Куп’янщині через обстріли горіло сільгосппідприємство та зруйновано дім — ДСНС
Новини за темою:
Ви читали новину: «Поліція Харківщини затримала 75 потенційних диверсантів за добу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2023 в 08:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції Харківської області напередодні були доправлені для перевірки 75 осіб.".