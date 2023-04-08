Поліція Харківщини затримала 75 потенційних диверсантів за добу

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції Харківської області напередодні були доправлені для перевірки 75 осіб.

Про це повідомляє начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Також протягом доби правоохоронці:

🔹відреагували на 1018 повідомлень про злочини та правопорушення;

🔹зафіксували 5 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів і відкрили кримінальні провадження;

🔹за підозрою у причетності до ДРГ та у проведенні пропагандистської діяльності доправили до територіальних підрозділів для перевірки 75 осіб;

🔹на блокпостах спільно з військовими перевірили 3800 транспортних засобів;

🔹виявили 3 факти незаконного обігу наркотиків і вилучили заборонені речовини;

🔹викрили 34-річного громадянина у крадіжці особистого майна та побутової техніки харків’янки;

🔹викрили 3 водіїв, які керували автомобілями у стані сп’яніння.