БМП была снята с вооружения – ВСУ о технике РФ на Лимано-Купянском направлении

За сутки на Лимано-Купянском направлении произошло 7 боевых столкновений, 50 оккупантов уничтожено, 86 – получили ранения.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Лимано-Купянское направление является вторым по активности после Бахмутского в зоне нашей ответственности», — рассказал Череватый.

Также в ВСУ добавили, что за сутки на указанном направлении уничтожили БМП-1 армии РФ.

«Это более старая модель, которая раньше была снята с вооружения», – уточнил Череватый.

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