БМП была снята с вооружения – ВСУ о технике РФ на Лимано-Купянском направлении
За сутки на Лимано-Купянском направлении произошло 7 боевых столкновений, 50 оккупантов уничтожено, 86 – получили ранения.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
«Лимано-Купянское направление является вторым по активности после Бахмутского в зоне нашей ответственности», — рассказал Череватый.
Также в ВСУ добавили, что за сутки на указанном направлении уничтожили БМП-1 армии РФ.
«Это более старая модель, которая раньше была снята с вооружения», – уточнил Череватый.
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2023 в 15:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на Лимано-Купянском направлении произошло 7 боевых столкновений, 50 оккупантов уничтожено, 86 – получили ранения.".