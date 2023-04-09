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БМП была снята с вооружения – ВСУ о технике РФ на Лимано-Купянском направлении

Общество 15:10   09.04.2023
Виктория Яковенко
БМП была снята с вооружения – ВСУ о технике РФ на Лимано-Купянском направлении

За сутки на Лимано-Купянском направлении произошло 7 боевых столкновений, 50 оккупантов уничтожено, 86 – получили ранения.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Лимано-Купянское направление является вторым по активности после Бахмутского в зоне нашей ответственности», — рассказал Череватый.

Также в ВСУ добавили, что за сутки на указанном направлении уничтожили БМП-1 армии РФ.

«Это более старая модель, которая раньше была снята с вооружения», – уточнил Череватый.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 апреля 2023 в 15:10;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на Лимано-Купянском направлении произошло 7 боевых столкновений, 50 оккупантов уничтожено, 86 – получили ранения.".