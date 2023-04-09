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“Була знята з озброєння” – ЗСУ про техніку РФ на Лимано-Куп’янському напрямку

Суспільство 15:10   09.04.2023
Вікторія Яковенко
“Була знята з озброєння” – ЗСУ про техніку РФ на Лимано-Куп’янському напрямку

За минулу добу на Лимано-Куп’янському напрямку відбулося 7 бойових зіткнень, 50 окупантів загинули, 86 – зазнали поранень.

Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«Лимано-Куп’янський напрямок є другим за активністю після Бахмутського в зоні нашої відповідальності», – розповів Череватий.

Також в ЗСУ додали, що за добу на вказаному напрямку знищили БМП-1 армії РФ.

«Це старіша модель, яка раніше була знята з озброєння», – уточнив Череватий.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2023 в 15:10;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулу добу на Лимано-Куп’янському напрямку відбулося 7 бойових зіткнень, 50 окупантів загинули, 86 – зазнали поранень.".