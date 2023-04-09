Синегубов об обстреле РФ на Харьковщине: повреждены 4 жилых дома

За прошедшие сутки армия РФ обстреляла приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Утром 8 апреля враг нанес ракетный удар (предварительно ракета Х-59) по территории рядом с Лозовеньковским водохранилищем в Харьковском районе. В результате удара частично повреждены здания ресторанного комплекса и дом в поселке Малая Даниловка.

Также оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Великий Бурлук Купянского района. Ракета С-300 попала в землю на открытой местности. Частично повреждены 3 жилых дома и 3 хозяйственные постройки.