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Синегубов об обстреле РФ на Харьковщине: повреждены 4 жилых дома

Общество 09:03   09.04.2023
Виктория Яковенко
Синегубов об обстреле РФ на Харьковщине: повреждены 4 жилых дома

За прошедшие сутки армия РФ обстреляла приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Утром 8 апреля враг нанес ракетный удар (предварительно ракета Х-59) по территории рядом с Лозовеньковским водохранилищем в Харьковском районе. В результате удара частично повреждены здания ресторанного комплекса и дом в поселке Малая Даниловка.

Также оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Великий Бурлук Купянского района. Ракета С-300 попала в землю на открытой местности. Частично повреждены 3 жилых дома и 3 хозяйственные постройки.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 апреля 2023 в 09:03;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки армия РФ обстреляла приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.".